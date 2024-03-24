Белые журавли появились на рекламных щитах Луганска в память о жертвах теракта

Электронные щиты в центре Луганска сменили информацию на картинку белых журавлей, улетающих в небо в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Акция «Журавли» прошла по всей России.

Эти же кадры спроецировали на фасаде здания «Крокус Сити Холла», в котором погибло 137 посетителя. Перед началом акции десятки тысяч человек, не сдерживая слез, почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном зале минутой молчания.

Под песню Муслима Магомаева «Журавли» бесконечный клин белых птиц поднимался от основания здания и улетал в небо.

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» - баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней - надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала волонтер движения #МЫВМЕСТЕ Анастасия Брайловская.

Также на площади у «Крокуса» выложили из свечей надпись «Скорбим 22.03.2024» и изображения трех журавлей. Люди до сих пор стоят в очереди, чтобы возложить цветы к стихийному памятнику, который уже утопает в цветах и игрушках. Ранее на панихиду по погибшим к «Крокусу» приехали первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По последним данным, в результате трагедии погибли 137 человек, 180 пострадали.