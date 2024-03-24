МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белые журавли появились на рекламных щитах Луганска в память о жертвах теракта

Акцию запустили по всей России. У «Крокус Сити Холла» собравшиеся люди почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
Ирина Егорова 2024-03-24 21:02:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Электронные щиты в центре Луганска сменили информацию на картинку белых журавлей, улетающих в небо в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Акция «Журавли» прошла по всей России.

Эти же кадры спроецировали на фасаде здания «Крокус Сити Холла», в котором погибло 137 посетителя.  Перед началом акции десятки тысяч человек, не сдерживая слез, почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном зале минутой молчания. 

Под песню Муслима Магомаева «Журавли» бесконечный клин белых птиц поднимался от основания здания и улетал в небо.

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» - баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней  - надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала волонтер движения #МЫВМЕСТЕ Анастасия Брайловская.

Также на площади у «Крокуса» выложили из свечей надпись «Скорбим 22.03.2024» и изображения трех журавлей. Люди до сих пор стоят в очереди, чтобы возложить цветы к стихийному памятнику, который уже утопает в цветах и игрушках. Ранее на панихиду по погибшим к «Крокусу» приехали первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По последним данным, в результате трагедии погибли 137 человек, 180 пострадали.

#Теракт #Луганск #память #акция #наш эксклюзив #жертвы #журавли #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 