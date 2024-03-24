Сочувствие, поддержка и пляски на крови: как отреагировал мир на теракт в Москве

Спустя несколько часов после теракта задержали 11 человек. Из них четверо - предполагаемые прямые участники расстрела. Совершив свое кровавое зверство, они прямо в «Крокус Сити холле» скинули с себя бронежилеты, оружие и налегке бросились прочь - к границе.

По трассе М-3, которая ведет из Москвы на Украину. Конечно, куда же еще. Там сейчас главная база террористов. Оттуда по соцсетям всю ночь неслись рукоплескания по поводу теракта, восторги, что погибли женщины и дети, что москалей наконец постреляли. Удивительные все-таки там сидят нелюди.

Впрочем, сидят они не только там. Но и на Западе, в Европе, где всю ночь после теракта релоканты тоже радостно отмечали трагедию и жаловались, что мало жертв, мало, давайте еще. Ни одного слова соболезнования так и не поступило ни из Польши, ни из стран Прибалтики. В Риге вообще запретили возлагать цветы к российскому посольству.

В США Байден заявил, что не будет звонить Путину даже по такому поводу. Конечно, это ж русские гибнут. Для Вашингтона это праздник, и очень сложно притвориться и скрыть радость. Ведь еще месяц назад Виктория Нуланд после своего визита в Киев открыто обещала Москве «неприятные сюрпризы».

Продолжая сравнивать теракт в «Крокусе» с терактом на Дубровке - есть одна очень показательная разница. В этот раз террористы не выдвигали никаких требований и идей. Это была жестокость ради жестокости. Задержанные террористы сейчас не могут объяснить свои действия ничем другим, кроме как «по телефону сказали» и обещали денег. Точно так же ведут себя сейчас те, кто поджигает двери военкоматов и заливает зеленкой избирательные бюллетени. Промывка мозгов идет по одному сценарию. И почерк заказчиков тоже один.

Пособников террористов - а их было семеро - спецслужбы задержали в разных регионах России. По данным ФСБ, вербовщики обещали исполнителям теракта «жизнь» - для этого им нужно было добраться до границы с Украиной. В субботу в специальном видеообращении к россиянам Владимир Путин заявил, что имена и местонахождение тех, кто курировал экстремистов из-за границы, следователи выяснят в ближайшее время.

Зверским убийством, которому нет оправданий, назвали теракт в «Крокусе» лидеры Белоруссии, Китая Узбекистана, Казахстана, Сирии, Турции и целого ряда других стран. Главы государств выразили надежду на то, что все причастные к подготовке атаки на мирных людей будут наказаны. Общенациональный траур в поддержку России объявили три государства - Абхазия, Никарагуа и Республика Сербская. В цвета российского флага этой ночью была окрашена башня Бурдж-Халифа в Дубае. Горы цветов у российских посольств по всему миру.

Куда ведут следы террористов и как по-разному оценили московскую трагедию в мире, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».