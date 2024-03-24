Лавров согласился, что конфликт на Украине начался с бомбардировок Югославии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился с тем, что конфликт на Украине начался не в 2014, а в 1999 году, когда Запад перестал скрывать свою агрессию и начал бомбардировки Югославии. Об этом он сказал в интервью для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Глава МИД отметил, что это абсолютно совпадает с российским видением, которое президент России Владимир Путин не раз излагал в своих недавних интервью.

«Гегемоны пытались увековечить свое доминирование, живя за счет других», - сказал Лавров.

Возможно, в тот момент Запад и не думал о том, что надо «забрать» Сербию и Украину, но то, что он стремился не дать России снова стать великой державой - это факт, подчеркнул дипломат.

Югославия и Украина - в одном ряду с последующими авантюрами, грубейшими агрессиями Запада в Ираке, Ливии, Сирии, абсолютно без какого бы то ни было правового основания, считает Лавров.