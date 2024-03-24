МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров согласился, что конфликт на Украине начался с бомбардировок Югославии

Лавров объяснил шаги США желанием не дать России снова быть великой.
Владимир Рубанов 2024-03-24 18:25:01
© Фото: mfa_russia, Twitter.com, Global Look Press © Видео: МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился с тем, что конфликт на Украине начался не в 2014, а в 1999 году, когда Запад перестал скрывать свою агрессию и начал бомбардировки Югославии. Об этом он сказал в интервью для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Глава МИД отметил, что это абсолютно совпадает с российским видением, которое президент России Владимир Путин не раз излагал в своих недавних интервью.

«Гегемоны пытались увековечить свое доминирование, живя за счет других», - сказал Лавров.

Возможно, в тот момент Запад и не думал о том, что надо «забрать» Сербию и Украину, но то, что он стремился не дать России снова стать великой державой - это факт, подчеркнул дипломат.

Югославия и Украина - в одном ряду с последующими авантюрами, грубейшими агрессиями Запада в Ираке, Ливии, Сирии, абсолютно без какого бы то ни было правового основания, считает Лавров.

#в стране и мире #Сербия #югославия #Сергей Лавров #НАТО #Белград #Бомбардировки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 