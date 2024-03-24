МиГ-31 вынудил американские бомбардировщики развернуться от границы России

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил был поднят в воздух 24 марта при приближении к российской границе двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В. Об этом сообщило Минобороны России.

Групповую воздушную цель заметили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря. Чтобы ее опознать, в воздух подняли МиГ-31.

Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.

При приближении российского МиГ американские летчики скорректировали курс своего полета. Бомбардировщики удалились и потом развернулись от госграницы.

После этого истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. В итоге нарушения Государственной границы РФ не допущено. В Минобороны подчеркнули, что российский экипаж действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.