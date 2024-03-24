ВКС РФ нанесли удар по местам сборки безэкипажных катеров на Украине

Минувшей ночью ВКС России в ходе специальной операции нанесли групповой удар по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Кроме того, российские военные применили беспилотники. Были уничтожены военная техника и средства поражения иностранного производства.

Также дезорганизована работа предприятий, которые занимаются ремонтом и производством военной техники и боеприпасов. В Министерстве обороны уточнили, что все цели удара достигнуты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.