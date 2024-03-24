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ВКС РФ нанесли удар по местам сборки безэкипажных катеров на Украине

Также поражены объекты электроэнергетики и газодобывающей отрасли.
2024-03-24 14:16:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью ВКС России в ходе специальной операции нанесли групповой удар по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Кроме того, российские военные применили беспилотники. Были уничтожены военная техника и средства поражения иностранного производства.

Также дезорганизована работа предприятий, которые занимаются ремонтом и производством военной техники и боеприпасов. В Министерстве обороны уточнили, что все цели удара достигнуты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #армия #спецоперация #катера #МО РФ
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