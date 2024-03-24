Помощница директора группы «Пикник» Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

Помощница директора советской и российской рок-группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил музыкальный коллектив в своем Telegram-канале.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Светлая память», - говорится в сообщении.

Накануне вечером в паблике группы появилось сообщение о том, что после произошедшего в концертом зале Екатерина Кушнер не вышла на связь. У группы не было информации о нахождении помощницы директора.