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Помощница директора группы «Пикник» Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

Екатерина Кушнер погибла во время террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в рок-группе «Пикник».
Максим Крюков 2024-03-24 13:41:01
© Фото: piknikinfo, Telegram

Помощница директора советской и российской рок-группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил музыкальный коллектив в своем Telegram-канале.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Светлая память», - говорится в сообщении.

Накануне вечером в паблике группы появилось сообщение о том, что после произошедшего в концертом зале Екатерина Кушнер не вышла на связь. У группы не было информации о нахождении помощницы директора.

#Теракт #рок-группа #Пикник #погибла #Крокус сити холл #помощница директора
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