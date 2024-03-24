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Развозжаев: военные отражают массированную атаку на Севастополь

К этой минуте силы и средства ПВО сбили не менее 10 ракет.
Ян Брацкий 2024-03-24 00:28:01
© Фото: Cindy Miller Hopkins, Danita Delimont, GlobalLookPress

Украинские боевики предприняли попытку массовой атаки по Севастополю. В эти минуты Вооруженные силы Российской Федерации отражают удар, сбиты уже не менее 10 ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Некоторые ракеты прорываются через оборонительные рубежи и долетают до целей в городе. Так, одна их них попала в офисное здание на улице Руднева, в районе Батумской осколки посекли жилую пятиэтажку, там женщина получила осколочные ранения.

Обломки ракет находят во дворах и на проезжей части. Представители оперативных служб просят горожан не подходить к частям сбитых ракет. Все службы работают в усиленном режиме.

#армия #ВС РФ #пво #Севастополь #развозжаев
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