Развозжаев: военные отражают массированную атаку на Севастополь

Украинские боевики предприняли попытку массовой атаки по Севастополю. В эти минуты Вооруженные силы Российской Федерации отражают удар, сбиты уже не менее 10 ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Некоторые ракеты прорываются через оборонительные рубежи и долетают до целей в городе. Так, одна их них попала в офисное здание на улице Руднева, в районе Батумской осколки посекли жилую пятиэтажку, там женщина получила осколочные ранения.

Обломки ракет находят во дворах и на проезжей части. Представители оперативных служб просят горожан не подходить к частям сбитых ракет. Все службы работают в усиленном режиме.