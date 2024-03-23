Эрдоган заявил Путину, что Турция солидарна с россиянами в этот тяжелый час

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, сообщает Кремль. Турецкий лидер лично выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в «Крокусе».

Эрдоган заявил, что Турецкая Республика солидарна с россиянами в этот тяжелый час. Он подчеркнул необходимость более плотного двустороннего взаимодействия в борьбе с террористической угрозой.

Владимир Путин сказал, что в России ценят поддержку турецкого народа и выразил Эрдогану признательность.