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Эрдоган заявил Путину, что Турция солидарна с россиянами в этот тяжелый час

Турецкий лидер позвонил президенту России, чтобы выразить соболезнования.
Владимир Рубанов 2024-03-23 19:59:01
© Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, сообщает Кремль. Турецкий лидер лично выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в «Крокусе».

Эрдоган заявил, что Турецкая Республика солидарна с россиянами в этот тяжелый час. Он подчеркнул необходимость более плотного двустороннего взаимодействия в борьбе с террористической угрозой.

Владимир Путин сказал, что в России ценят поддержку турецкого народа и выразил Эрдогану признательность.

#Теракт #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #телефонный разговор #соболезнования #Крокус сити холл
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