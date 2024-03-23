Пожарные ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»

В МЧС по Подмосковью сообщили о ликвидации открытого горения в «Крокус Сити Холле».

Эпицентр возгорания обнаружен в концертном зале, крыша над ним прогорела полностью. В результате пожара полностью оказались уничтожены верхние этажи здания. Перекрытия не выдержали высоких температур и начали разрушаться.

Сообщалось, что огонь распространился на площади почти 13 тысяч квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 719 специалистов и 213 единиц техники.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Риск обрушения здания сохраняется, но так как под завалами могут находится люди, работа продолжается. По оценкам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, разбор завалов продолжится минимум несколько суток.