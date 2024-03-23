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Убежавшая из «Крокуса» женщина заявила, что не осознает, что с ней произошло

Людмила заявила журналистам, что она просто рада, что ей удалось быстро выбраться. Сегодня она вернулась в «Крокус» за своими вещами и машиной.
Ирина Егорова 2024-03-23 18:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Свидетельница стрельбы в «Крокус Сити Холле» Людмила рассказала журналистам, что ожидающие концерта зрители услышали хлопки примерно в восемь вечера.

«Поначалу надеялись, что это розыгрыш какой-то. На автоматную очередь не было похоже. Было похоже на какие-то салюты. Зал был не полный. Многие были в фойе. Вот они, в основном, пострадали, я думаю. Это были те, кто припозднился на концерт», - заявила она.

Женщина находилась на балконе рядом с выходом, видела людей в камуфляже - они стреляли подряд. После того, как женщина со своей семьей покинули зал, уже услышали крики о пожаре.

По ее словам, во время эвакуации не было давки, все было спонтанно, но, в тоже время организованно: кто-то подсказывал куда надо идти, передавали информацию через охранников и рации организаторов.

«Когда выбрались на улицу - уже выдохнули. Выбежали без вещей, без всего, пол Москвы добирались так домой», - заявила Людмила.

Она отметила, что еще не осознает, что с ней произошло. Она пришла на концерт со своим мужем, дочкой и ее подругой. Во время эвакуации, по словам женщины, она думала только о том, чтобы выбраться.

«Меня еще дома ребенок младший ждал. Я переживала, что он там один и надо быстрее вернуться домой. И чтобы дочка выбралась благополучно. Других мыслей не было», - рассказала посетительница «Крокус Сити Холла» 22 марта.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити холле» погибло 133 человека. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. В больницах остаются 107 пострадавших. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

#Теракт #стрельба #пострадавшие #эвакуация #очевидец #наш эксклюзив #Крокус сити холл
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