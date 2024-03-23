Пожарные и спасатели продолжают работу при риске обрушения кровли «Крокуса»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал о нынешней обстановке у здания «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Он передает, что пожарные и спасатели продолжают свою работу в опасных условиях под риском обрушения здания.

«Поднимается дым над зданием, пожарные продолжают проливку. 500 квадратных метров еще могут возгораться», - уточнил корреспондент.

По его словам, кровля здания частично уже обрушилась во время самого пожара и продолжает разрушаться.

«Балки, перекрытия не выдержали того жара, который был внутри помещения во время пожара и под воздействием температур потеряли свою крепость. Под своим весом кровля нависает над верхним этажом и продолжает падать», - объяснил Кустов.

Также он отметил, что на площади перед зданием уже готова техника для разбора завалов, однако она в дело она не вступит, пока пожарные и спасатели не завершат свою работу. Теоретически под завалами могут находиться еще люди.

«Эпицентр возгорания возник в концертном зале. Там было много людей - примерно 6000 - все билеты на концерт рок-группы были раскуплены», - заявил журналист.

Также у стен «Крокус Сити Холла» образовался стихийный мемориал - люди весь день несут сюда цветы, игрушки, свечи и иконы, чтобы почтить память погибших в теракте. По последним данным, жертвами стали 133 человека.