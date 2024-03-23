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«Просто расстреливал»: очевидец Александр о первых минутах теракта в «Крокусе»

В попытке спастись он просто бежал, куда все и не знает, как выбрался из здания.
Ирина Егорова 2024-03-23 16:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидец Александр, который утром снова приехал в «Крокус Сити Холл» за своими документами и одеждой в гардероб, рассказал корреспонденту «Звезды» о том, как началась стрельба в концертном зале.

«Был в самом концертном зале - и слышал, и видел выстрелы. Человек 5-10 упало. Я видел одного человека с автоматом, он ничего не говорил, высокий, в камуфляже. Просто расстреливал людей», - вспоминает Александр.

Он пришел на концерт с супругой и даже не помнит, как им удалось выбежать из здания.

«Как выбирался - не знаю. Не понятно, как все произошло, куда все бежали, туда и я», - отметил он.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошла стрельба перед концертом рок-группы. По предварительным данным, несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, из-за чего произошел пожар. Также были слышны пару взрывов. По последним данным, погибли 115 человек, пострадали более 200.

#Теракт #стрельба #Трагедия #очевидец #наш эксклюзив #Крокус сити холл
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