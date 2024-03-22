Пока Владимир Зеленский обещает строить оборонительные сооружения, свои укреппозиции наращивают его политические оппоненты. Так, недавно к парламентариям Верховной Рады обратился Петр Порошенко.

«Фортификация - это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе. Фортификация – это две тысячи километров, контроль использования денег. Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов. И это будет меньше 10%. Единственные, кто удерживает нашу армию, - налогоплательщики Украины. А силовики вместо того, чтобы идти на фронт, очень любят харчеваться в офисах украинского бизнеса», - заявил он.

Тема с нелегитимностью Владимира Зеленского, учитывая отмененные выборы президента, является удобным рычагом давления. Цель - пошатнуть стабильность власти.

«Его легитимность напрямую будет завесить от того, как будет складываться ситуация на линии фронта. Там складывается все не очень хорошо. Если фронт будет прорван и будет очевидным военное поражение Украины, то вопрос выборов встанет ребром. Зеленский пока чувствует себя уверенно. Он попытается до 21 мая предпринять все кадровые решения, которые ему необходимы для укрепления своей власти. У него есть такое наивное представление о том, что он может окружить себя доверенными людьми», - заявил депутат Верховной рады Украины в 2006-2014 годах Спиридон Килинкаров.

Действующий киевский режим абсолютно игнорирует внутреннюю политику и проблемы населения. А в каждом своем монологе Владимир Зеленский говорит о контактах с Западом, представляя это, как серьезную поддержку всего мира. А на деле даже Вашингтон разводит руками. В Киев посланник Белого дома Джейк Салливан приехал ни с чем.

На днях Украину посещал сенатор США Линдси Грэм*. Украинцам он предложил понизить призывной возраст и отправлять на убой больше людей. А вот деньги готов предоставить в кредит, а не безвозмездно.

О том, что стратегия войны против России оказалась недееспособной, все чаще говорят в Европе.

«Чего мы добились с этой стратегией? Смерть, разрушения, мы влезли в долги», - сказал итальянский политик Джузеппе Конте.

В долгах из-за Киева не только Италия, но и большинство стран Европы. При этом Жозеп Боррель нашел способ, как передать Киеву деньги. От замороженных российских активов Запад готов присвоить проценты.

* Линдси Олин Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.