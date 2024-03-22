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Минобороны России построит современный медцентр для детей в Омске

Новый медицинский центр будет оборудован по последнему слову техники и сдан «под ключ», его площадь превысит 33 тысяч квадратных метров.
2024-03-22 06:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в Омске. Строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в российском оборонном ведомстве.

За начальным этапом работ проследил заместитель министра обороны России Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Сообщается, что площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан «под ключ». Тимур Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов, задействованных в проекте, и синхронизировать все рабочие процессы. 

Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов.

 В Омске замминистра обороны РФ также проверил развитие военного клинического госпиталя, где спланирована масштабная реконструкция зданий и строительство новых сооружений. Остдельное внимание будет уделено созданию дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников спецоперации.

По сообщению Минобороны, в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Тимур Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны России #строительство #«Омск» #тимур иванов #Медцентр #Виталий Хоценко
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