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На Камчатке взяли штурмом квартиру, где удерживалась заложница

Подозреваемым оказался 32-летний местный житель, который угрожал потерпевшей ножом.
Ян Брацкий 2024-03-22 03:55:01
© Фото: Масс Медиа Камчатка © Видео: Масс Медиа Камчатка

Сотрудники полиции освободили заложницу в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшую удерживали на третьем этаже многоквартирного дома. Для штурма пришлось использовать пожарную лестницу, по которой спецназовцы добрались до окон.

По данным паблика SHOT, подозреваемым оказался 32-летний местный житель, который забаррикадировался в квартире и угрожал потерпевшей ножом.

Полицию вызвали соседи, услышавшие громкие крики из квартиры, где произошло ЧП. Полицейские прибыли на место и попытались вразумить буяна, но безуспешно.

#Камчатка #ЧП #полиция #заложница
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