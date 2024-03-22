На Камчатке взяли штурмом квартиру, где удерживалась заложница

Сотрудники полиции освободили заложницу в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшую удерживали на третьем этаже многоквартирного дома. Для штурма пришлось использовать пожарную лестницу, по которой спецназовцы добрались до окон.

По данным паблика SHOT, подозреваемым оказался 32-летний местный житель, который забаррикадировался в квартире и угрожал потерпевшей ножом.

Полицию вызвали соседи, услышавшие громкие крики из квартиры, где произошло ЧП. Полицейские прибыли на место и попытались вразумить буяна, но безуспешно.