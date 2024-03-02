Байден перепутал сектор Газа с Украиной на встрече с премьером Италии

Действующий американский президент Джо Байден вновь перепутал географические названия. В это раз он назвал сектор Газа Украиной.

Это произошло во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Стенограмму прошедшей встречи опубликовал Белый дом.

Байден сообщил Мелони, что темой их встречи стала ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в зоне палестино-израильского конфликта, где 29 февраля в городе Газа погибли более сотни человек, ожидавших раздачи гуманитарной помощи, еще свыше 700 жителей получили ранения.

Он сообщил, что США вместе с Иорданией собираются доставить продовольствие в сектор Газа по воздуху, но говоря о палестинском анклаве, назвал его Украиной.

«И мы должны сделать больше, и Соединенные Штаты сделают больше. В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам для доставки по воздуху дополнительного продовольствия и припасов в Украину [Газа], и стремиться продолжать открывать другие пути в Украину [Газу], включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», - заявил 81-летний президент США.

Затем Байден сообщил, что, помимо расширения поставок по суше, Вашингтон намерен настаивать на открытии Тель-Авивом большего количества грузовиков и маршрутов для оказания помощи нуждающимся людям.

«Никаких оправданий. Потому что правда такова: помощи, поступающей в Газу, сейчас недостаточно. Этого далеко не достаточно», - подытожил Байден.

Встречая итальянского премьера, он сообщил, что когда увидел ее и она вошла в дверь, то сыграл «Джорджию» Рэя Чарльза, отметив, что «большинство из вас не знают "Джорджию" Рэя Чарльза, но все равно».

Ранее вооруженные силы Израиля открыли огонь по голодающим палестинцам на юге города Газа в одноименном анклаве, которые ожидали гуманитарную помощь.

В результате убитыми оказались более 100 человек и еще свыше 760 получили ранения. Под удар попала улица Ар-Рашид на западе города Газа, на которой собрались сотни палестинцев.