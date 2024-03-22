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МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Ведомство призвало к оперативному расследованию случившегося.
Ирина Егорова 2024-03-22 22:58:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел Германии выразили соболезнования родным жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В дипведомстве заявили, что кадры ужасающего нападения на невинных людей кошмарны.

«Необходимо быстро выяснить предысторию. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших», - сказано в сообщении немецкого ведомства в Х

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошла стрельба перед концертом рок-группы. По предварительным данным, несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, из-за чего произошел пожар. Также были слышны пару взрывов.

По последним данным, около 40 человек погибли, более ста пострадали. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь на месте, пожарные тушат огонь, привлечена авиация.

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