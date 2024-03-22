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ФСБ задержала жителя Дзержинска по подозрению в оправдании терроризма

В квартире задержанного провели обыск и обнаружили там большое количество электронных носителей информации.
Ян Брацкий 2024-03-22 02:02:01
© Фото: УФСБ по Нижегородской области © Видео: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники ФСБ задержали жителя Дзержинска Нижегородской области по подозрению в причастности к публичному оправданию терроризма. По версии следствия, задержанный расклеивал листовки с призывом вступать в украинское радикальное движение, снимал на фото и видео военные объекты в регионе.

В квартире задержанного провели обыск, в ходе которого нашли и изъяли электронные носители информации. Известно, что подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей. В сентябре прошлого года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Сейчас задержанный находится под стражей, следователи и оперативники разыскивают его возможных соучастников.

#ФСБ #Нижегородская область #Дзержинск #Задержание #СБУ #Уголовное дело
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