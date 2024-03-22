Кормят животных, людям раздают продукты: как живет Козинка после ударов ВСУ

Ехать по Козинке лучше со скоростью 130 километров в час. Остановиться и выйти нельзя. Село сильно обстреливается, летают дроны-камикадзе. Детектор дронов постоянно пищит.

Бандеровцы обезобразили развивающееся село. Повсюду остовы сгоревших и разбитых машин. Разрушена новая отремонтированная школа, реабилитационный центр, дом культуры. Образцовые жилые дома изорваны ранами обстрелов.

Бесстрашный глава Козинки сам на своем авто вывозил людей из-под обстрелов. Видно, как у Игоря Моховенко сердце кровью обливается при виде нынешней картины в селе.

«Люди должны видеть, что натворили, какие бесчинства, что сделали с домами. Я всегда считал, что братья наши украинцы. Но сегодня там нечистая сила собралась. Это и поляки, и румыны, и немцы, и американцы - кого только нету», - говорит он.

Боевики ВСУ смогли дойти почти до храма Иоанна Богослова, который находится в центре села. Но наши войска нанесли им серьезное поражение и отбросили за границы России. Все приграничье под контролем наших воинов. Некоторых нам удалось здесь встретить.

«Освободили Козинку полностью. Все хорошо. Победа будет за нами», - говорит боец с позывным «Буран».

Другой, с позывным Тихий, добавляет: «никого сюда не пропустим».

«Хочу поблагодарить всех наших бойцов за то, что они неоднократно прикрывали меня и моих жителей, что сохранили рубежи нашей родины. Потому что именно с нас начинается Россия», говорит глава Козинки Игорь Моховенко.

Людей в селе почти нет. Зато на столбах в гнездах остались аисты - символы мира. Националисты мира явно не хотят. Боевики продолжают терзать белгородчину. По Грайворону прямо при нас боевики ударили из реактивных систем. С утра ВСУ вновь обстреляли Белгород. Погибла женщина, 5 человек пострадали.

В Грайворонском городском округе людям бесплатно раздают продукты, кормят животных, оставшихся без хозяев в частных домах. Этим занимаются бойцы теробороны. В пункты временного размещения по поручению губернатора направят так называемые поезда здоровья для оказания необходимой медпомощи. Подальше от опасности - на отдых в детские лагеря Пензы - проводили первую группу детей из Грайворона и Шебекино. Разместить белгородских школьников уже выразили готовность два десятка российских регионов.