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Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Турции

Встречу инициировала турецкая сторона и прошла она в Москве.
2024-03-22 19:37:01
© Фото: Минобороны России

В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции Танжу Бильгичем. Встречу инициировала турецкая сторона.

«В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе - в области укрепления международной и региональной безопасности», - сказано в сообщении Минобороны России.

В частности, собеседники затронули тему урегулирования палестино-израильского конфликта.

В оборонном ведомстве указали на дружественную обстановку в ходе беседы. Обе стороны настроены на продолжение наращивания взаимодействия.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Москва #Минобороны России #Турция #Александр Фомин #посол #встреча
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