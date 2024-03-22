Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Турции

В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции Танжу Бильгичем. Встречу инициировала турецкая сторона.

«В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе - в области укрепления международной и региональной безопасности», - сказано в сообщении Минобороны России.

В частности, собеседники затронули тему урегулирования палестино-израильского конфликта.

В оборонном ведомстве указали на дружественную обстановку в ходе беседы. Обе стороны настроены на продолжение наращивания взаимодействия.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.