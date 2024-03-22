«Боли были адские»: глава Козинки рассказал, как вывозил женщину под огнем ВСУ

Глава Козинки Игорь Моховенко рассказал корреспонденту «Звезды», как лично вывозил жительницу села с прострелянными ногами под огнем ВСУ. Он вспоминает, что к нему за помощью обратилась местная супружеская пара и попросила об эвакуации - их машину обстреляли боевики - муж и жена получили ранения.

«Мы фактически оказались на той стороне, приняли решение выехать на территорию, захваченную врагом. Силы специального назначения прикрывали нас как могли. Нам повезло, мы зашли в дом, положили ее на покрывало, вынесли и таким образом вернулись назад. Прострелили ей коленные суставы. Боли были адские», - сказал Моховенко.

Он поблагодарил российских военнослужащих за то, что они неоднократно прикрывали его и жителей Козинки, за то, что сохранили рубежи нашей страны. «Именно с нас начинается Россия», подчеркнул местный глава.

Приграничное село Козинка Белгородской области подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в многоквартирных домах выбиты стекла, в некоторых выгорели квартиры, балконы, кровли. Дворы разворочены обстрелами. Сейчас в селе остаются около 16 жителей.