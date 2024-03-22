В белгородской Козинке после ударов ВСУ остаются около 16 жителей

В приграничном селе Козинка Белгородской области после ударов украинских боевиков сожжены дома и машины. Такую картину застал корреспондент «Звезды», побывав в населенном пункте вместе с его главой Игорем Моховенко.

В многоквартирных домах выбиты стекла, в некоторых выгорели квартиры, балконы, кровли. Дворы разворочены обстрелами.

Моховенко ведет автомобиль быстро, потому что передвигаться по селу небезопасно. Постоянно звенит детектор БПЛА.

«Посмотрите, что сделали с домами. Какие бесчинства мы получили от соседней территории, на которой стоят... я всегда считал, что братья наши украинцы. Но сегодня там нечистая сила собралась. Это и поляки, и румыны, и немцы, и американцы. Кого тут только нету», - сказал глава села.

В Козинке сейчас осталось около 16 жителей, остальные выехали. Но временами люди приезжают, а некоторые остаются, потому что скотины здесь много.

Последнее время боевики обстреливали в основном центр Козинки, многоэтажные дома, рассказал глава села. Моховенко поблагодарил военнослужащих, которые защищают приграничье.