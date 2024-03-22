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Саперы показали, как очищают Авдеевку от брошенных ВСУ мин и снарядов

Противник оставил множество растяжек, замаскированных иногда под обычный мусор. Опасность поджидает саперов не только на земле - в воздухе регулярно появляются дроны противника.
Алексей Огренич 2024-03-22 17:25:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В освобожденной Авдеевке саперы 1-го армейского корпуса осмотрели территорию частного сектора на наличие мин, которые здесь оставил противник. Командир подразделения с позывным Макс остановил движение группы и вместе с подчиненными начал изучать территорию. 

Работа по разминированию частного сектора считается наиболее опасной. Каждый камень, кусочек шифера и словно случайно оставленный противником цинк с патронами может быть заминирован, но и это не все. Опасность прячется в небе, бойцы рассказали, что дроны противника периодически появляются на горизонте и мешают саперам проводить зачистку.

«Сапер смотрит под ноги, ему некогда отвлекаться наверх, а дроны противника летают очень часто, поэтому мы выставляем посты с антидроновыми ружьями», - объяснил командир подразделения саперов.

Боевики оставили цинки от снарядов - это мины, которые как закреплялись на беспилотники, так и использовались по прямому назначению из минометов. Смертоносные находки подрывают на специальном полигоне. Те боеприпасы, которые могут детонировать в любой момент, к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Саперы #наш эксклюзив #Авдеевка #СВО
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