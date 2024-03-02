МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Очередной украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

Дежурные силы ПВО предотвратили еще одну попытку тератка со стороны ВСУ.
Глеб Владовский 2024-03-02 21:55:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«Около 20.00 МСК пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, дежурные силы ПВО уничтожили летательный аппарат в небе над территорией Белгородской области.

С момента начала СВО Белгородская область регулярно подвергается атакам по стороны ВСУ, зачастую с применением БПЛА. Так, ранее сообщалось, что силам ПВО удалось предотвратить очередную попытку тератка, сбив два украинских беспилотника самолетного типа.

#в стране и мире #Минобороны РФ #пво рф #Белгородская облсть #БПЛА ВСУ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 