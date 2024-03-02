Очередной украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«Около 20.00 МСК пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, дежурные силы ПВО уничтожили летательный аппарат в небе над территорией Белгородской области.

С момента начала СВО Белгородская область регулярно подвергается атакам по стороны ВСУ, зачастую с применением БПЛА. Так, ранее сообщалось, что силам ПВО удалось предотвратить очередную попытку тератка, сбив два украинских беспилотника самолетного типа.