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Расчеты САУ «Мста-С» разбили технику ВСУ под Угледаром

Артиллеристы несут круглосуточное боевое дежурство, с получением задачи на уничтожение вновь выявленных целей ВСУ выезжают на огневые позиции в любое время суток.
Павел Кольцов 2024-03-22 15:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Восток» из Бурятии охотятся на технику, которую передают Украине западные страны. Артиллеристы уничтожают украинские опорные пункты на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

Боевая задача ведется в круглосуточном режиме и вне зависимости от погодных условий. Наши артиллеристы поддерживают продвигающиеся вперед мотострелковые и штурмовые подразделения. В ходе контрбатарейной борьбы удары наносятся в том числе по западным артиллерийским системам, которые Киев получает в рамках военной помощи.

Для защиты от ударных беспилотников ВСУ самоходные установки оснащены защитными экранами, оборудованными по периметру корпуса и башни. Отработав по целям, артиллеристы оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #САУ #Мста-С
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