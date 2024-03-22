В России могут ввести статью для недобросовестных блогеров и инфоцыган

В России могут ввести новое наказание для блогеров, которые самостоятельно занимаются образовательными услугами - вебинарами, семинарами, онлайн-лекциями и тем, что часто называют «инфоцыганством». О предложениях, озвученных вчера на заседании Госдумы, «Звезде» рассказала первый зампред Комитета по просвещению ГД РФ Яна Лантратова.

«Мы вчера собрали представителей инфобизнеса - там много ребят порядочных, серьезных, которые выпускают разные информационные продукты, занимаются образовательной деятельностью, и они сами страдают от того, что большое количество мошенников, за которыми порой стоят финансовые пирамиды. Люди теряют просто свои деньги и не получают никакого качественного продукты, потому что сфера инфобизнеса никак не регулируется», - обозначила проблему Лантратова.

По ее словам, с начала декабря к ней обратились более 216 человек, которые пострадали от действий инфобизнесменов. В одном из субъектов за год от действий мошенников пострадали люди на 1 млрд 268 млн рублей, а вернуть удалось только 2%. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, надо дать возможность развиваться порядочным инфобизнесменам и рынку, а с другой, стороны, защитить людей.

«Собрали в Госдуме представителей госвласти и представителей инфобизнеса. Предложения были разные. Максимальную поддержку нашла инициатива о том, что наблюдается факт развития институтов, университетов, академий, а когда смотришь на них, то понимаешь, что эти структуры не являются академиями, они используют эти названия, не имея лицензии на образовательную деятельность. Этот пробел в законе есть. Мы будем вносить поправку о том, чтобы запретить структурам, не имеющим лицензии на образовательную деятельность, называться школами, институтами и академиями», - отметила она.

Также было предложено создать реестр недобросовестных инфоблогеров - саморегулируемую организацию. Но тут, по ее словам, есть много вопросов: по каким критериям туда будут добавляться личности, кто его будет создавать.

«Предложено было ввести в административный кодекс статью за разовое ведение неаккредитованного бизнеса, а для некоторых предпринимателей, которые могут принести ущерб для потребителей - ввести уголовную ответственность», - рассказала Лантратова, но добавила, что пока это только предложения.

По ее словам, в этом вопросе важно «не перегнуть палку», нужно действовать осторожно - не мешать развиваться бизнесу, но при этом и защитить потребителя. А пока отмечается факт, что сфера не регулируется.