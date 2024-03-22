Винокур выступил для участников СВО в Самарском военном госпитале

Звезда эстрады, легенда отечественного юмора, народный артист России Владимир Винокур и его Театр пародий выступили перед получившими ранения бойцами спецоперации в Самарском военном госпитале.

Кадры с эксклюзивным представлением юмориста публикует Министерство обороны РФ. Перед выступлением Винокур выразил участникам спецоперации слова поддержки и благодарности.

В ходе концертной программы артист поднимал настроение собравшимся, рассказывая юмористические истории из собственной жизни. Представление прошло в холле госпиталя. Помимо военнослужащих, на мероприятии присутствовал медицинский персонал.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.