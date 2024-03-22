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Винокур выступил для участников СВО в Самарском военном госпитале

Перед началом представления артист выразил военнослужащим слова поддержки и благодарности.
2024-03-22 15:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Звезда эстрады, легенда отечественного юмора, народный артист России Владимир Винокур и его Театр пародий выступили перед получившими ранения бойцами спецоперации в Самарском военном госпитале.

Кадры с эксклюзивным представлением юмориста публикует Министерство обороны РФ. Перед выступлением Винокур выразил участникам спецоперации слова поддержки и благодарности.

В ходе концертной программы артист поднимал настроение собравшимся, рассказывая юмористические истории из собственной жизни. Представление прошло в холле госпиталя. Помимо военнослужащих, на мероприятии присутствовал медицинский персонал.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #госпиталь #юмор #артист #Винокур
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