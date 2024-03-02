МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны сообщило, что ВС РФ сбили беспилотник ВСУ в Ленинградской области

Атаку беспилотника пресекли вечером 2 марта
Ирина Елагина 2024-03-02 21:35:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Ленинградской областью вечером 2 марта.

«2 марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА» ,-  информирует Министерство обороны РФ.

В официальном сообщении уточняется, что дежурные средства ПВО сбили дрон «самолетного типа».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко конкретизировал, что средства ПВО сработали в Ломоносовском районе и воздушная цель поражена у побережья Финского залива. 

Ранее сообщалось о ЧП на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где утром 2 марта в результате взрыва пострадали шесть человек, повреждены несколько квартир, а также окна и балконы нескольких домов. 

#в стране и мире #Санкт-Петербург #бпла #Ленинградская область #ВСУ #Министерство обороны РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 