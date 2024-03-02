Минобороны сообщило, что ВС РФ сбили беспилотник ВСУ в Ленинградской области

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Ленинградской областью вечером 2 марта.
«2 марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА» ,- информирует Министерство обороны РФ.
В официальном сообщении уточняется, что дежурные средства ПВО сбили дрон «самолетного типа».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко конкретизировал, что средства ПВО сработали в Ломоносовском районе и воздушная цель поражена у побережья Финского залива.
Ранее сообщалось о ЧП на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где утром 2 марта в результате взрыва пострадали шесть человек, повреждены несколько квартир, а также окна и балконы нескольких домов.
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