Минобороны сообщило, что ВС РФ сбили беспилотник ВСУ в Ленинградской области

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Ленинградской областью вечером 2 марта.

«2 марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА» ,- информирует Министерство обороны РФ.

В официальном сообщении уточняется, что дежурные средства ПВО сбили дрон «самолетного типа».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко конкретизировал, что средства ПВО сработали в Ломоносовском районе и воздушная цель поражена у побережья Финского залива.

Ранее сообщалось о ЧП на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где утром 2 марта в результате взрыва пострадали шесть человек, повреждены несколько квартир, а также окна и балконы нескольких домов.