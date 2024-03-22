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ВС РФ пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении

В течение суток уничтожены до 120 военнослужащих противника, танк Т-64, три боевые бронированные машины, станция контрбатарейной борьбы, три единицы автомобильной техники и семь беспилотников.
2024-03-22 13:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные пресекли попытки противника усилить передовые позиции и сорвали ротацию ВСУ в районах Старомайорского и Дорожнянки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили контратаки двух украинских бригад на Южно-Донецком направлении.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 120 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая танк Т-64, три боевые бронированные машины, станцию контрбатарейной борьбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ #СВО
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