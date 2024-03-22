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ВС РФ превратили в груду железа гаубицу М777 на границе с Белгородской областью

Также был своевременно уничтожен огнем артиллерии выявленный вражеский расчет.
2024-03-22 13:38:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Американская буксируемая гаубица М777 после контрбатарейной борьбы с артиллерией «Западной» группировки войск превратилась в груду металлолома.

Кадры объективного контроля продемонстрировало Министерство обороны РФ. Удар по вражескому орудию наносился в граничащем с Белгородской областью районе, где располагались украинские диверсанты.

В описании к видео сказано, что вместе с орудием был уничтожен выявленный вражеский расчет. На кадрах объективного контроля показано, как после ударов происходит детонация.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #ВС РФ #М777
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