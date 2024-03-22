Пленный Генералюк заявил, что Украине нереально выйти на границы 1991 года

Украинские солдаты прекрасно понимают, что Киев не сможет выйти на границы 1991 года, поэтому властям Украины следует сесть за стол переговоров. Об этом сообщил представителям Минобороны России взятый в плен бойцами ВС РФ украинец по фамилии Генералюк.

«Выйти на границы 1991 года по факту нереально. Сами военнослужащие понимают, что у нас людской ресурс ограничен, а надеяться только на одну помощь Запада - это нереально, потому что Запад тоже, скорее всего, понимает, что выйти Украине на эти границы - нереально. Надеюсь, что наше правительство задумается и сядет за стол переговоров, чтобы сохранить какие-то территории, которые сейчас подконтрольны Киеву», - сказал он.

Генералюк рассказал о тяжелых людских потерях в рядах украинской армии, раскритиковал планирование боевых действий. По словам пленного, командование бросает людей на убой, как «мясо», шансы выжить остаются минимальными.

Мужчина отметил достойное отношение к пленным со стороны россиян и призвал соотечественников отказываться от участия в боевых действиях, чтобы сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.