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Пленный Генералюк заявил, что Украине нереально выйти на границы 1991 года

Пленный выразил надежду, что украинские власти сядут за стол переговоров.
2024-03-22 11:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские солдаты прекрасно понимают, что Киев не сможет выйти на границы 1991 года, поэтому властям Украины следует сесть за стол переговоров. Об этом сообщил представителям Минобороны России взятый в плен бойцами ВС РФ украинец по фамилии Генералюк.

«Выйти на границы 1991 года по факту нереально. Сами военнослужащие понимают, что у нас людской ресурс ограничен, а надеяться только на одну помощь Запада - это нереально, потому что Запад тоже, скорее всего, понимает, что выйти Украине на эти границы - нереально. Надеюсь, что наше правительство задумается и сядет за стол переговоров, чтобы сохранить какие-то территории, которые сейчас подконтрольны Киеву», - сказал он.

Генералюк рассказал о тяжелых людских потерях в рядах украинской армии, раскритиковал планирование боевых действий. По словам пленного, командование бросает людей на убой, как «мясо», шансы выжить остаются минимальными.

Мужчина отметил достойное отношение к пленным со стороны россиян и призвал соотечественников отказываться от участия в боевых действиях, чтобы сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #ВСУ #спецоперация #МО РФ #пленный
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