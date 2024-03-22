ФСБ ликвидировала агента ГУР МО Украины, который готовил теракт в Бердянске

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили подготовку теракта, который планировали совершить украинские спецслужбы в Бердянске Запорожской области. Осуществить террористический акт должен был завербованный россиянин 1974 года рождения.

Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, агент Главного управления разведки (ГУР) МО Украины причастен к убийству офицера Министерства обороны Российской Федерации, которое было совершено в октябре прошлого года с помощью самодельной взрывчатки, а также к передаче украинской стороне координат месторасположения Вооруженных сил РФ и российских правоохранителей. Кроме того, перед выборами президента РФ подозреваемый пытался изъять средство поражения из тайника для совершения очередного теракта.

Отмечается, что при задержании пособник киевского режима оказал вооруженное сопротивление, сотрудникам ФСБ пришлось нейтрализовать его ответным огнем. В ходе неотложных следственных мероприятий на месте происшествия эксперты изъяли пистолет Макарова с боеприпасами.

В ходе обыска в доме ликвидированного было обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, а также мобильное устройство для конспиративной связи с куратором из украинских спецслужб.