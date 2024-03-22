Минэнерго Украины заявило о масштабных повреждениях энергообъектов страны

Министерство энергетики Украины сегодня сообщило якобы о сильных повреждениях объектов генерации электроэнергии. Также нарушена работа систем передачи и распределения электроэнергии.
«Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии повреждены в разных областях Украины», - заявил глава ведомства Герман Галущенко.
Кроме того, местные средства массовой информации сообщают о взрывах на Днепровской гидроэлектростанции.
Ранее утром во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога.
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