Участники «Саянского марша» преодолели десятки километров горного пути

В Саянах прошли соревнования среди военных по горной подготовке. Бойцам приходилось не только преодолевать сложные участки на время, но и спускать с высоты условно раненых и даже искать погребенных под лавиной. И это только отборочный этап.

За плечами - десятки килограммов экипировки, а впереди десятки километров крутых подъемом и спусков. Лучшие специалисты по горной подготовке из четырех округов и трех военных вузов собрались в предгорье Саян, чтобы выяснить, кто представит Россию на международном этапе конкурса «Саянский марш».

Маячок указывает, где под толщей снега сошедшей лавины скрыты «пострадавшие». В их роли - два рюкзака. 60 квадратных метров и всего 15 минут, чтобы поднять их на поверхность. Прийти на помощь условным пострадавшим придется еще не раз, в том числе поднимать их по отвесным склонам. А счет все так же идет на секунды. Каждый рывок строго в унисон. Командный дух в горах это больше, чем просто один из сопутствующих факторов, это основа и залог, как успешного выполнения задачи, так и главного - выживания.

«Даже шесть человек в состоянии одного пострадавшего поднять, либо спустить на определенную высоту. Все зависит от того, какое снаряжение у них есть. Этап очень важен, на кону стоят тысяча баллов и как итог - спасенный условный пострадавший», - рассказал судья соревнований Иван.

Помогать члены команды готовы не только в ситуациях, угрожающих жизни. Подставят плечо и поддержат даже если партнер ошибся. Только за первый день состязаний преодолеть приходится 20 километров. И солнечная погода, по словам участников, в этом деле вовсе не на руку. Но уже на следующий день слепящее солнце сменяет пурга. В ней едва разглядишь трассу, отмеченную флажками. Подъемы и спуски в таких условиях легкими тоже не назовешь.

Демонстрировать виртуозное владение не только лыжами и альпинистским снаряжением, но и оружием. Участники команд должны показать в горной местности, что готовы выполнять любые задачи. Уже на российском этапе они бросили вызов коллегам из-за рубежа. Сборная Рязанского десантного училища в стрельбе побила рекорд Армейских игр, который два года назад установила китайская сборная. Бронзу российского этапа в этот раз завоевала сборная ВДВ. Серебро у ЦВО. Право представить Россию на международном этапе получила команда Южного военного округа.