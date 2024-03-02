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В Великобритании ужаснулись от «супероружия» России

Зарубежных экспертов пугает возможность«Сармата» поразить несколько целей одновременно.
Глеб Владовский 2024-03-02 19:51:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский ракетный комплекс РС-28 «Сармат» поверг в ужас британских экспертов, передает телеканал 360.

Окрещенный на западе Satan-II (Сатана-2 - прим. ред.) ужаснул западных обозревателей своими характеристиками и возможностями.

«У этой ракеты совершенно ошеломляющие 35 метров длины, она весит больше 200 тонн и способна навестись на несколько целей независимо, после чего поразить их одновременно», - цитирует 360 издание Daily Express.

Автор материала также подчеркнул, что «Сармат» работает на дистанции до 18 000 километров, то есть способен покрыть большую часть США и всю Европу.

Напомним, что РС-28 «Сармат» - это перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

#Россия #в стране и мире #Великобритания #РС-28 «Сармат»
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