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Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

В своей речи Путин обратился к молодежи из 190 стран мира.
Ирина Елагина 2024-03-02 19:38:01
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и объявил международный форум открытым.

Путин напомнил, что Россия уже трижды проводила масштабные молодежные форумы, объединяя молодежь со всего мира.

«Для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны» , - отметил Путин.

Он уточнил, что оргкомитет фестиваля получил заявки из 190 стран мира, на форум в Сочи приехали почти 300 разных народов.

«Многонациональное единство для нас - величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество», - подчеркнул Путин.

Он обозначил ряд тем, которые, на его взгляд, особенно важны для молодого поколения - это равенство и справедливость, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служения Отечеству чтобы «вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты».

Участников фестиваля ждет обширная дискуссионная и культурная программа, которая позволит лучше узнать Россию и россиян и вернуться «домой с любовью к России».

#в стране и мире #Сочи #Владимир Путин #Всемирный фестиваль молодежи #сирус
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