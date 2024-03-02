Власти РФ разрешили выборочно проверять алкоголь в магазинах

Правительство РФ разрешило Росалкогольтабакконтролю выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов в форме контрольной закупки, передает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

Согласно документу, сотрудникам ведомства разрешается проводить не более 10 контрольных мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции без согласования с органами прокуратуры в течение календарного месяца.

Уточняется, что в случае выявления несоответствий стандартам качества у продукции, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.