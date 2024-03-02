МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти РФ разрешили выборочно проверять алкоголь в магазинах

Росалкогольтабакконтролю дали полномочия по проведению контрольных мероприятий.
Глеб Владовский 2024-03-02 17:54:01
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Правительство РФ разрешило Росалкогольтабакконтролю выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов в форме контрольной закупки, передает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

Согласно документу, сотрудникам ведомства разрешается проводить не более 10 контрольных мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции без согласования с органами прокуратуры в течение календарного месяца.

Уточняется, что в случае выявления несоответствий стандартам качества у продукции, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

#Россия #проверка #Алкоголь #спиртное #контрольная закупка #росалкогольтабакрегулирование
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 