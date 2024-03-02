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Сийярто считает, что Венгрии для энергобезопасности не нужен транзит газа через Украину

По мнению главы МИД Венгрии, безопасность поставок энергоресурсов в страну обеспечена при наличии «Турецкого потока».
Глеб Владовский 2024-03-02 17:25:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республике не нужен транзит через Украину для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов, передает RT.

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», - подчеркнул политик.

При этом, Сийярто отметил, что Будапешт всегда открыт для диалога, поскольку чем больше источников энергии, тем лучше.

Напомним, что«Турецкий поток»  - это российский газопровод, который проходит по дну Чёрного моря из Анапского района Краснодарского края в европейскую часть Турции. Одна из веток газопровода предназначена для поставок голубого топлива в страны Южной Европы, в том числе и в Венгрию.

#в стране и мире #«Турецкий поток» #Венгрия #газпром #поставки газа #Петер Сийярто
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