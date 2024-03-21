Двух мариупольцев задержали за публичное оправдание терроризма

В Донецкой Народной Республике задержали двоих жителей Мариуполя. Они в социальных сетях публиковали видеоролики и комментарии, оправдывающие террористическую деятельность запрещенной украинской неонацистской организации и подрыв Крымского моста в прошлом году. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по ДНР.

Злоумышленников задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В УФСБ России по ДНР отметили, что сейчас правоохранители ищут пользователей социальных сетей, причастных к публичному оправданию терроризма.