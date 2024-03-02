Супружеская пара погибла при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Горловке

Супружеская пара в Горловке стала жертвой атаки БПЛА со стороны Украины. О гибели мужа и жены пенсионного возраста сообщили в СЦКК.

«Погибла семейная пара: мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения», - говорится в информации представительства в Telegram-канале.

Уточняется, что супруги находились в легковой машине, которую атаковал дрон с взрывоопасным предметом. Инцидент произошел на ул. Новосадовой в Никитовском районе Горловки.

Ранее сообщалось, что при обстреле Горловки снарядами словацкого производства из РСЗО пострадали трое мирных жителей.