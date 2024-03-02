Группа следователей попала под удар украинского БПЛА на границе Брянской области

В приграничной зоне Брянской области следственная группа СК РФ поверглась атаке украинских беспилотников. Сброс вызывного устройства с БПЛА произошел во время проведения следственных действий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. На месте работают оперативные и экстренные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.