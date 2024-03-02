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Группа следователей попала под удар украинского БПЛА на границе Брянской области

Двое следователей получили ранения, еще двое - контужены, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Алексей Курильченко 2024-03-02 14:50:01
© Фото: РИА Новости

В приграничной зоне Брянской области следственная группа СК РФ поверглась атаке украинских беспилотников. Сброс вызывного устройства с БПЛА произошел во время проведения следственных действий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. На месте работают оперативные и экстренные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

#бпла #Брянская область #Следователи #СК РФ #Александр Богомаз
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