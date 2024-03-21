Паром с 63 людьми на борту столкнулся со льдиной у Сахалина

Паром «Александр Деев», работающий между Сахалином и материковой частью России, получил повреждение, предварительно, при столкновении с льдиной, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Грузопассажирское судно “Александр Деев” при движении на переправе Ванино-Холмск получило повреждение, предположительно, по причине столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Далее судно будет в аварийном порядке отбуксировано в порт Ванино. Конкретные повреждения не указываются.

Ситуация находится под контролем Сахалинской транспортной прокуратуры, после осуществления необходимых действий будет дана оценка техническому состоянию судна и работе экипажа при происшествии.