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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от Токио

Эпицентр находился на глубине около 50 километров в префектуре Тотиги.
Ян Брацкий 2024-03-21 04:33:01
© Фото: Sholaita Iriawan, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в восточной части Японии. Подземные толчки ощущались недалеко от Токио, сообщило Национальное метеорологическое управление. Уточняется, что эпицентр находился на глубине около 50 километров в префектуре Тотиги, угрозы цунами нет.

Специалисты Управления по ядерному регулированию Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на атомных объектах в регионе, уточняет ТАСС.

Из-за подземных толчков временно прервано движение экспрессов по причине сбоя в энергоснабжении. Сообщения о землетрясении поступали из нескольких префектур, к этому часу информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

#Япония #токио #землетрясение #сейсмологи #цунами
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