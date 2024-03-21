Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от Токио

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в восточной части Японии. Подземные толчки ощущались недалеко от Токио, сообщило Национальное метеорологическое управление. Уточняется, что эпицентр находился на глубине около 50 километров в префектуре Тотиги, угрозы цунами нет.

Специалисты Управления по ядерному регулированию Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на атомных объектах в регионе, уточняет ТАСС.

Из-за подземных толчков временно прервано движение экспрессов по причине сбоя в энергоснабжении. Сообщения о землетрясении поступали из нескольких префектур, к этому часу информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.