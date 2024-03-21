«Еще больше обозлили»: ВСУ продолжают обстреливать белгородские города

Российские саперы прямо на месте уничтожают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которыми украинские националисты обстреляли приграничное село Никольское. В зону поражения попала гражданская инфраструктура, в том числе детский сад. Прилетов и разрушений было бы больше, если бы не наша ПВО.

Но все же часть украинских снарядов долетает до населенных пунктов. Больше всего сейчас достается Грайворону. Прямо на въезде в город недалеко от нас разорвался снаряд.

Повсюду на улицах в асфальте торчат фрагменты ракет и снарядов.

«Семь или восемь снарядов в районе этого кусочка, все они прилетели сюда. Женщину в пищеблоке привалило. Вчера двоих мужчин убило на улице. Вот этот дом загорелся и не может пожарка подъехать», - рассказывает местная жительница.

Здание Грайворонской психиатрической больницы разрушено. Здесь погибла женщина, ее завалило рухнувшими перекрытиями и обломками кирпича. Тело из-под завалов достали только сегодня.

Масштаб разрушений нам показывает работники администрации. Представители муниципальной власти сейчас работают не снимая каски и бронежилета.

«Вчера после прилета здесь начался пожар. Пожарные сделали все, что могли. Хорошо, что семья вовремя уехала. По нашей информации здесь находилась семья, трое детей. Самое главное - никто не пострадал. Характер и масштаб разрушений видите своими глазами», - показывает один из местных чиновников.

Жителям Грайворонского городского округа начали раздавать бесплатные продуктовые наборы. Не везде есть электричество, кое-где линии повреждены в результате обстрелов, поэтому для жителей завезли электрогенераторы. На места ежедневно выезжает губернатор Вячеслав Гладков.

Организован централизованный вывоз людей. Своей очереди на отправку они ждут в безопасном месте. Пункт временного размещения находится в подвале. Здесь кормят и можно переночевать.

«Мы здесь оказались, чтобы нас вывезли отсюда, потому что нас обстреливают. Нет света, тепла» - говорит жительница Грайворона Татьяна Кушнарева.

Грайворон взяла в свои руки тероборона. Бойцы обеспечивают порядок и сооружают укрытия из мешков с песком.

«Осталось очень мало людей. Мы всех их проведываем, чтобы в случае чего оказать помощь», - говорит командир батальона теробороны Александр Тараник.

Сегодня утром украинские националисты обстреляли Белгород. Серьезно повредили знаменитую «Белгород-Арену».

«У меня только одни эмоции. Это жесть что творят. Чего они хотят добиться - не понимаю. Еще больше обозлили и еще больше натворили. Вот сын у меня воюет. Скажу: сынок, делай свою работу хорошо, чтобы в нас, мирных людей, в детей, не прилетало сюда», - говорит директор стадиона Юрий Черников.

Снаряды украинских националистов попали в верхние этажи двух домов. Разрывались на улицах и во дворах. Один боеприпас рванул прямо на детской площадке - лишь по счастливой случайности никто не погиб.

Тем временем на границе Белгородской области уничтожена группа украинских диверсантов. Первым ударом выведен из строя их транспорт, потом поражены уцелевшие националисты. Боевая авиация наносит удары по местам дислокации противника в приграничье. Наши разведчики сняли дроном разбитую технику и многочисленные тела уничтоженных боевиков.