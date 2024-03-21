К 2050 году население Земли может сократиться впервые со времен «черной смерти»

Ученые прогнозируют сокращение численности населения Земли в ближайшие десятилетия впервые со времен «черной смерти» - пандемии чумы. Причиной этому станет резкое снижение показателей рождаемости, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование в журнале Lancet.

Во время пандемии чумы в 14-м веке население Европы, например, сократилось на треть, и это был первый за всю историю период, когда было зафиксировано снижение численности населения планеты.

Однако мир к 2050 году может снова столкнуться с этой проблемой, учитывая старение общества, а также тренды на уменьшение количества численности рождаемости население Земли. Если в 1950 году мировой показатель рождаемости составлял 4,84 ребенка на женщину, то к 2050 он, по прогнозу, составит 1,33, а к 2100 году - 1,21.

«Лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. В России, Великобритании и США показатели рождаемости в 2021 году составили 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно», - следует из данных журнала Lancet.

Чтобы избежать этой ситуации необходимо преобразовать ключевые элементы жизни общества, начиная c продовольственной безопасности и заканчивая самой инфраструктурой стран, которая включает в себя школы, жилье, транспорт, здравоохранение и пенсии.

Сейчас на Земле живет больше 8 млрд человек. Наиболее населенные страны - Китай и Индия.