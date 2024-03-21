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В США напомнили, как в 2020 году выдавили из гонки конкурента Байдена

Санчес прокомментировал публикации в западных СМИ, которые раскритиковали организацию выборов президента России.
Владимир Рубанов 2024-03-21 18:38:01
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Демократы в 2020 году попросили выйти из президентской гонки кандидата, который был популярнее нынешнего американского лидера Джо Байдена, напомнил американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес.

Санчес прокомментировал публикации в западных СМИ, которые раскритиковали организацию выборов президента России.

Американец напомнил, как партийные аппаратчики надавили на кандидата Пита Буттиджича, заставили его прекратить борьбу за высший пост в стране и поддержать Байдена.

То же самое происходит у республиканцев, считает Санчес. По его словам, у них сейчас нельзя критиковать экс-президента Дональда Трампа, иначе на карьере будет поставлен крест.

Телеведущий назвал истерикой сюжеты в западных СМИ о выборах в России. По его словам, прежде чем «швыряться камнями в чьи-то так называемые электоральные манипуляции и авторитаризм», следовало бы сначала «обшить досками собственный стеклянный дом».

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #СМИ #выборы-2024 #президентские выборы в сша
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