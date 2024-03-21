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Фонд им. В.П. Дубынина вручил подарки участникам СВО, проходящим лечение

Кроме того, юнармейцы в рамках акции «Письмо солдату» передали конверты с добрыми пожеланиями от одноклассников.
2024-03-21 18:23:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Фонд имени генерала армии В.П. Дубынина вручил подарки и оказал материальную помощь участникам спецоперации, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в госпитале им. Бурденко в Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Переведенные средства направлены нуждающимся в протезировании. Также они будут использованы для реабилитации участников спецоперации. Генеральный инспектор Минобороны России Владимир Исаков совместно с руководством фонда и членами семьи Дубынина навестили бойцов, получивших ранения в зоне боевых действий.

Фонд активно поддерживает раненых военнослужащих и поставляет необходимое высокотехнологичное оборудование в медучреждения Минобороны.

В феврале сотрудники фонда посетили филиал госпиталя им. Вишневского. Была оказана материальная поддержка медработникам и военнослужащим, которым необходимо установить протезы. Всего фонд помог 66 раненым бойцам и семи медработникам, а шесть госпиталей получили высокотехнологичное медицинское оборудование.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #госпиталь #СВО
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