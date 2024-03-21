Фонд им. В.П. Дубынина вручил подарки участникам СВО, проходящим лечение

Фонд имени генерала армии В.П. Дубынина вручил подарки и оказал материальную помощь участникам спецоперации, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в госпитале им. Бурденко в Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Переведенные средства направлены нуждающимся в протезировании. Также они будут использованы для реабилитации участников спецоперации. Генеральный инспектор Минобороны России Владимир Исаков совместно с руководством фонда и членами семьи Дубынина навестили бойцов, получивших ранения в зоне боевых действий.

Фонд активно поддерживает раненых военнослужащих и поставляет необходимое высокотехнологичное оборудование в медучреждения Минобороны.

В феврале сотрудники фонда посетили филиал госпиталя им. Вишневского. Была оказана материальная поддержка медработникам и военнослужащим, которым необходимо установить протезы. Всего фонд помог 66 раненым бойцам и семи медработникам, а шесть госпиталей получили высокотехнологичное медицинское оборудование.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.