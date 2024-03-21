Калининградские власти сообщили о сбое в таможенной системе Литвы

Литва возобновила пропуск автомобилей из Калининградской области после нескольких часов простоя, сообщил «Звезде» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Вчера около 8 вечера по калининградскому времени литовская сторона прекратила пропуск через границу транспортных средств и до 11 часов по Калининграду (12 часов по московскому времени. - Прим. ред.) сегодняшнего дня транспорт не пропускали. Литовская сторона объясняет причину этого масштабным сбоем в их информационной системе. Судя по всему, эти проблемы уже преодолели, и по состоянию на 12 часов по калининградскому времени четыре грузовика успешно прошли через границу», - рассказал он.

По словам пресс-секретаря губернатора, очередь на КПП и до этого сбоя была большая, потому что литовские таможенники пропускают машины «не торопясь».

Накануне вечером сайты президента, премьера, министерств и некоторых государственных структур Литвы не работали из-за неполадок в центре данных, сообщало агентство BNS со ссылкой на советника президента страны Ридаса Ясюлениса.