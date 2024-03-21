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Калининградские власти сообщили о сбое в таможенной системе Литвы

Сейчас автомобили снова начали пропускать через КПП.
Владимир Рубанов 2024-03-21 15:53:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Литва возобновила пропуск автомобилей из Калининградской области после нескольких часов простоя, сообщил «Звезде» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Вчера около 8 вечера по калининградскому времени литовская сторона прекратила пропуск через границу транспортных средств и до 11 часов по Калининграду (12 часов по московскому времени. - Прим. ред.) сегодняшнего дня транспорт не пропускали. Литовская сторона объясняет причину этого масштабным сбоем в их информационной системе. Судя по всему, эти проблемы уже преодолели, и по состоянию на 12 часов по калининградскому времени четыре грузовика успешно прошли через границу», - рассказал он.

По словам пресс-секретаря губернатора, очередь на КПП и до этого сбоя была большая, потому что литовские таможенники пропускают машины «не торопясь».

Накануне вечером сайты президента, премьера, министерств и некоторых государственных структур Литвы не работали из-за неполадок в центре данных, сообщало агентство BNS со ссылкой на советника президента страны Ридаса Ясюлениса.

#в стране и мире #Автомобили #Калининградская область #Литва #грузовики #таможня #фуры #КПП
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