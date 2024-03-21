Суд приговорил «поволжского маньяка» к пожизненному заключению

Верховный суд Республики Татарстан признал «поволжского маньяка» Радика Тагирова виновным в убийстве 31 пожилой женщины и в трех покушениях на убийства. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме. Потом его переведут в колонию особого режима.

По данным следствия, с марта 2011 года по октябрь 2012 года «поволжский маньяк» совершил убийства и покушения на убийства 34 пенсионерок. Он нападала на женщин в Казани, Уфе, Нижнекамске, Ижевске, Волжске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Екатеринбурге, Перми, Саратове, Иваново, Кирове, Челябинске, Самаре и Москве.

Тагиров попадал домой к своим жертвам, представляясь коммунальщиком. После нападения убийца забирал все найденные в жилище деньги.

Поймали «поволжского маньяка» в декабре 2020 года. Он признался в содеянном, а также показал, как совершал преступления.