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Суд приговорил «поволжского маньяка» к пожизненному заключению

Радик Тагиров убил 31 пожилую женщину.
Сергей Лебедев 2024-03-21 14:04:01
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Верховный суд Республики Татарстан признал «поволжского маньяка» Радика Тагирова виновным в убийстве 31 пожилой женщины и в трех покушениях на убийства. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме. Потом его переведут в колонию особого режима.

По данным следствия, с марта 2011 года по октябрь 2012 года «поволжский маньяк» совершил убийства и покушения на убийства 34 пенсионерок. Он нападала на женщин в Казани, Уфе, Нижнекамске, Ижевске, Волжске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Екатеринбурге, Перми, Саратове, Иваново, Кирове, Челябинске, Самаре и Москве.

Тагиров попадал домой к своим жертвам, представляясь коммунальщиком. После нападения убийца забирал все найденные в жилище деньги.

Поймали «поволжского маньяка» в декабре 2020 года. Он признался в содеянном, а также показал, как совершал преступления.

#в стране и мире #Татарстан #суд #Приговор #пожизненное #Радик Тагиров #поволжский маньяк
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