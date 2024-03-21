МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Василевская раскрыла секрет поддержания красоты в космосе перед полетом на МКС

Участница экспедиции на МКС от Белоруссии Марина Василевская сказала, что в полете надеется на более опытных членов экипажа.
Ян Брацкий 2024-03-21 01:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первая белорусская участница космического полета к МКС Марина Василевская на пресс-конференции поделилась своими ожиданиями от грядущего старта. Девушка заявила, что не боится, надеется на опытных коллег и поддержку еще одной девушки в составе экипажа - американки Трейси Дайсон.

«Конечно, волнительно. Впервые выполнить полет. Я девушка, но у нас командир экипажа опытный, у Трейси уже третий полет. Как девушку она меня очень поддерживает. Очень профессиональный и слаженный экипаж, поэтому я не боюсь», - сказала Василевская.

Спросили Василевскую и о том, как она собирается поддерживать красоту в условиях невесомости, ведь в укладке российских космонавтов косметики не бывает, только пудра.

«По поводу женской красоты. Мы с Трейси стараемся всегда выглядеть хорошо. Трейси пообещала поделиться со мной косметичкой, так как у нас запрещена косметика, а у Трейси есть все. Она обещала поделиться», - смущенно отметила Василевская.

Напомним, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25» был утвержден госкомиссией на космодроме Байконур 21 марта. В него вошли первая представительница от Белоруссии Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

#космос #роскосмос #мкс #Союз МС-25 #Василевская
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 