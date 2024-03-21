Василевская раскрыла секрет поддержания красоты в космосе перед полетом на МКС

Первая белорусская участница космического полета к МКС Марина Василевская на пресс-конференции поделилась своими ожиданиями от грядущего старта. Девушка заявила, что не боится, надеется на опытных коллег и поддержку еще одной девушки в составе экипажа - американки Трейси Дайсон.

«Конечно, волнительно. Впервые выполнить полет. Я девушка, но у нас командир экипажа опытный, у Трейси уже третий полет. Как девушку она меня очень поддерживает. Очень профессиональный и слаженный экипаж, поэтому я не боюсь», - сказала Василевская.

Спросили Василевскую и о том, как она собирается поддерживать красоту в условиях невесомости, ведь в укладке российских космонавтов косметики не бывает, только пудра.

«По поводу женской красоты. Мы с Трейси стараемся всегда выглядеть хорошо. Трейси пообещала поделиться со мной косметичкой, так как у нас запрещена косметика, а у Трейси есть все. Она обещала поделиться», - смущенно отметила Василевская.

Напомним, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25» был утвержден госкомиссией на космодроме Байконур 21 марта. В него вошли первая представительница от Белоруссии Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.